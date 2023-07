BBB, CDA, CU en Fryske Nasjonale Partij gaan besturen in Friesland

Ook in Friesland hebben de provinciale partijen een coalitie gesloten. De BoerBurgerBeweging gaat er samenwerken met het CDA, de ChristenUnie en de Fryske Nasjonale Partij (FNP), meldt formateur en SGP-Kamerlid Chris Stoffer.

Volgens Stoffer kan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten nog voor het zomerreces aan de slag. De benoeming van de gedeputeerden is op woensdag 19 juli. Dan wordt ook het bestuursakkoord dat de partijen hebben gesloten, besproken in de Provinciale Staten. De Staten krijgen het op 13 juli aangeboden.

In Friesland liepen de besprekingen vorige maand stuk. De PvdA trok zich op het laatste moment terug nadat de betrokken partijen al hadden getoast op een akkoord. BBB, CDA, ChristenUnie besloten toen verder te praten met de FNP.

Alleen in Noord-Brabant wordt nog onderhandeld over een nieuwe coalitie. In de rest van de provincies is al een coalitieakkoord bereikt. De provincies Noord-Holland, Drenthe en Overijssel presenteerden donderdag hun coalitieakkoord.