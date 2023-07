Brabant mag beschermde bevers desnoods doden

Het gaat zo goed met de bevers in Brabant dat die desnoods mogen worden gedood als ze schade aanrichten aan bijvoorbeeld dijken. De provincie heeft de Faunabeheereenheid in Brabant ontheffing verleend om de beschermde diersoort te mogen doden. In enkele andere provincies mocht dat al.

Eerder kreeg de Faunabeheereenheid al toestemming om bevers te verplaatsen en hun burchten te slopen. Dergelijke maatregelen hebben nog steeds de voorkeur, maar in het uiterste geval mag het knaagdier nu ook worden gedood.

“De beverpopulatie is afgelopen jaren flink gegroeid, wat goed is voor natuur en biodiversiteit. Inmiddels gaat het zo goed met de populatie bevers in Brabant dat deze niet meer als bedreigd wordt beschouwd”, verklaart de provincie de ontheffing.

Bevers werden in 1988 weer uitgezet in Nederland en de populatie blijft sindsdien groeien. Ze maken burchten die tot 2 meter hoog en 10 meter breed kunnen zijn. Dat kan gevaar opleveren voor de veiligheid van (spoor)wegen en waterkeringen.

“Het doden van bevers is een uiterste middel en wordt enkel toegestaan onder strikte voorwaarden én wanneer er andere, minder drastische maatregelen niet werken”, benadrukt de provincie. “Een grondeigenaar moet dus eerst alternatieve maatregelen toepassen zoals verjagen, vangen en verplaatsen of beschermende rasters plaatsen.”