Brabant wil vast 252 miljoen uit transitiefonds

De provincie Noord-Brabant wil vast 252 miljoen euro uit het transitiefonds, om op korte termijn maatregelen te kunnen nemen voor natuur- en waterherstel en duurzame maatregelen voor de landbouw. Brabant doet die aanvraag bij de indiening van het Brabants Programma Landelijk Gebied, waarin de provincie in totaal 8 miljard vraagt uit het fonds.

De maatregelen die Brabant nu al wil nemen zijn snel uitvoerbaar en bestaan grotendeels al, waardoor Brabant ze ‘no regret’-maatregelen heeft gedoopt. Het gaat daarbij om het herstel van de Natura 2000-gebieden, om zo op termijn weer vergunningen te kunnen uitgeven voor activiteiten met een stikstofeffect, bijvoorbeeld in de bouw. Brabant heeft de vergunningverlening stilgelegd omdat de stikstofruimte in de provincie ‘op’ is.

De ‘no regret’-maatregelen betreffen onder meer de vrijwillige uitkoop of omschakeling van boerderijen. “Met de voorgenomen maatregelen gaat Brabant nog niet direct en volledig van het slot wat betreft vergunningverlening voor activiteiten met stikstofeffecten, maar worden wel stappen gezet in de goede richting”, meldt de provincie.