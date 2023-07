Concerten van Rammstein in Groningen gaan door

De concerten van de Duitse metalband Rammstein in het Stadspark in Groningen gaan door. Organisator Greenhouse Talent is “door de rechtbank ge├»nformeerd dat de shows mogen doorgaan zoals gepland en dat de voorlopige voorziening is afgewezen”.

De rechtbank in Groningen deed donderdag uitspraak in een zaak over de concerten, waardoor slechts enkele uren voor aanvang van het eerste concert duidelijk was of de concerten konden doorgaan.

Stichting Natuurbeschermingswacht probeerde de concerten bij de rechter tegen te houden. De rechtbank in Groningen liet zich onder meer uit over de verhoogde geluidsnorm voor de concerten. De gemeente Groningen gaf eerder een eenmalige ontheffing voor het verhogen van het geluidsniveau van 100 naar 103 decibel. Dit zou volgens de stichting gehoorschade opleveren bij het publiek en schade aan de natuur.

De rechter besloot donderdag dat het hogere geluidsniveau geen schade aan de natuur of gehoorschade bij het publiek oplevert. Het verhogen van de geluidsnorm duurt volgens de rechter maar kort, van 20.30 uur tot 23.00 uur. Vanuit de organisatie worden verplicht gratis oordoppen aan de bezoekers ter beschikking gesteld. De gemeente Groningen en de organisatie wezen op het grote belang om de concerten te laten doorgaan. Het podium was al opgezet en er komen in totaal 110.000 bezoekers af op de twee optredens van de Duitse band.

De Natuurbeschermingswacht reageerde in een bericht aan de leden op de website: “We hebben het niet gered bij de bestuursrechters, zowel de Raad van State als de rechtbank Noord-Nederland hebben niet ingegrepen. Alle verzoeken zijn afgewezen”, aldus de organisatie.

Wouter de Wilde van Greenhouse Talent is tevreden met de uitspraak, zegt hij in een verklaring. “We zijn blij dat we de komende twee dagen in totaal 110.000 bezoekers mogen ontvangen in het Stadspark in Groningen en zijn heel gelukkig met de uitspraak van de rechter.”

Naast de zaak in Groningen, was er woensdag ook een zitting bij de Raad van State over het gebruik van vuurwerk tijdens de shows. De Raad van State oordeelde dat de vuurwerkshows tijdens de concerten door mochten gaan. De Raad van State vond het belang van de organisatie van het concert zwaarder wegen dan het belang van de Natuurbeschermingswacht.

Over de optredens van Rammstein was sowieso veel te doen. Frontman Till Lindemann kwam recent in opspraak vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag.