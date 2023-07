Familie herdenkt Peter R. de Vries twee jaar na moordaanslag

Precies twee jaar nadat misdaadverslaggever Peter R. de Vries op straat werd neergeschoten in Amsterdam, staan zoon en dochter Royce en Kelly de Vries op sociale media stil bij het verlies van hun vader. Allebei plaatsten ze een kort eerbetoon.

Zo schrijft de dochter van De Vries op Twitter: “Lieve pap, ik mis jou. Heel erg. Kell.” Daarbij plaatst ze een oude foto met haar vader, waarop de twee elkaar lachend aankijken.

Haar broer Royce deelde op Instagram een bericht over hun vader. “Vandaag is het twee jaar geleden dat mijn vader, mijn maatje en mijn beste vriend het meest vreselijke werd aangedaan”, schreef Royce onder een jeugdfoto van zichzelf waarop zijn vader hem vasthoudt. “Er is sindsdien geen dag – of zelfs maar een uur – voorbijgegaan zonder dat ik hem mis. Vandaag denk ik nog weer een beetje meer aan hem…”

De Peter R. de Vries Foundation, waarvan Kelly directeur is, stond ook stil bij De Vries. “Op deze verdrietige dag willen wij stilstaan bij de bijzondere man die Peter was en vooral zijn kracht, liefde, humor en doorzettingsvermogen herdenken”, schreef het bestuur in een bericht op Instagram.

De Vries werd in 2021 op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Eerder werd al bekend dat er in de buurt, op het Leidseplein, een herdenkingsmonument voor de misdaadverslaggever komt, ontworpen door beeldend kunstenaar Rini Hurkmans. De gemeente verwacht daar waarschijnlijk deze maand meer bekend over te kunnen maken.