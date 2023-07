Flink meer hybride auto’s gestolen in eerste halfjaar 2023

In het eerste halfjaar van dit jaar is bijna een derde meer hybride en elektrische auto’s gestolen, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

In de eerste zes maanden van 2022 werden 470 elektrische auto’s gestolen, in dezelfde periode dit jaar gaat het om 597 stuks, een stijging van 27 procent. In 6 procent van de gevallen betreft het een volledig elektrische auto, dat zijn er 35. Toyota is bij dieven het populairst van de hybride en elektrische auto’s. Van het Japanse merk werden er 447 gestolen in het eerste halfjaar van dit jaar.

“Marktwerking”, zo verklaart een adviseur van het LIV de stijging. Daarbij zijn er ook meer op de markt en is het een populaire auto. “Dan duurt het even en dan wordt het ook voor dieven een gewild object.” Daarnaast worden de auto’s ook gestolen voor de onderdelen. Zo is een oud model Toyota in trek vanwege het edelmetaal in de katalysator.

Ook bij reguliere benzineauto’s is Toyota het populairst bij dieven. Zo werden er 18 procent meer gestolen, in totaal 560, vergeleken met het eerste halfjaar van 2022.

Het totaal aantal gestolen personenauto’s in het eerste halfjaar van 2023 daalde licht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er werden dit jaar 2917 personenvoertuigen gestolen, een daling van 1 procent.