Door schietpartijen aan de Transportbaan en de nabijgelegen Papierbaan in Winschoten (Groningen) zijn twee personen gewond geraakt, meldt de politie. Naar het nu lijkt zijn de mannen “niet levensbedreigend” gewond geraakt.

De schietpartijen vonden kort na elkaar plaats. Het is onbekend of het gaat om één schutter. De politie meldt dat er na de schietpartij aan de Transportbaan een verdachte waarschijnlijk in een auto vandoor is gegaan.