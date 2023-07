Hella Hueck nieuwe hoofdredacteur EW Magazine

Journalist Hella Hueck wordt per 1 januari de hoofdredacteur van EW Magazine. Ze volgt Arendo Joustra op, die met pensioen gaat.

De 51-jarige Hueck kan bogen op een lange journalistieke carrière. Ze werkte twaalf jaar als verslaggever voor RTL Nieuws. Ook presenteerde zij het financieel-economisch nieuws op RTLZ. Als freelancer werkte ze onder meer voor omroep WNL en als commentator voor het tv-programma Buitenhof. Sinds 2018 is ze in dienst bij Het Financieele Dagblad, waar ze chef Ondernemen is.

Hueck studeerde rechten in Utrecht en behaalde haar master International and Constitutional Law in Stellenbosch (Zuid-Afrika). Ook heeft ze een master radio- en televisiejournalistiek.

“EW is een journalistiek instituut met een rijke historie”, zegt Hueck. “Ik vind het een eer het blad te mogen gaan leiden in een tijd van digitalisering, podcasts en social media.” Uitgever Pim Osterhaus van EW noemt haar een “journalistiek zwaargewicht”.

EW Magazine was eerder bekend als Elseviers Weekblad, Elseviers Magazine en Elsevier. Arendo Joustra trad in 1996 als adjunct toe tot de hoofdredactie van Elsevier. In januari 2000 werd hij na het overlijden van HJ Schoo benoemd als hoofdredacteur van het weekblad. In maart maakte Joustra bekend dat hij dit jaar stopt, omdat hij dan 66 wordt.