Marengohoofdverdachte Saïd R haalt fel uit naar kroongetuige

Marengohoofdverdachte Saïd R. heeft donderdag tijdens zijn laatste woord in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp erg fel uitgehaald naar kroongetuige Nabil B. Volgens R. is de kroongetuige een “leugenaar” en een “opschepper”. Volgens R. is B. ook betrokken bij moorden die geen onderdeel van de strafzaak zijn, en iemand die “in stukjes is gesneden”. “Ik weet niet waarom hij dat tegen me heeft verteld, misschien om indruk te maken.”

Tegen R. is een levenslange gevangenisstraf geëist voor onder meer betrokkenheid bij meerdere moorden en pogingen daartoe. Het Openbaar Ministerie leunt hierin voor een belangrijk deel op de verklaringen van de kroongetuige. In ruil voor de verklaringen is B. strafvermindering geboden.

R. had twee pagina’s voorbereid als zijn laatste woord, het formele einde van de strafzaak tegen hem. Nadat hij dat had voorgedragen, kwam hij nog met allerlei beschuldigingen aan het adres van de kroongetuige, ook tot zichtbare verrassing van zijn advocaten Mark Dunsbergen en Robert van ’t Land.

Volgens R. wilde de kroongetuige dat hij zijn broer in contact zou brengen met hoofdverdachte Ridouan Taghi, zodat ze samen “in de drugs konden gaan”. “Ik heb dat niet gedaan, maar misschien denkt de kroongetuige dat Taghi geen contact met hem wilde en is hij daarom boos op Taghi. Misschien heeft hij daarom die verklaringen afgelegd.”

R. ontkent alle aantijgingen aan zijn adres. “Ik heb nooit opdracht gegeven om iemand te doden. Ik heb niets van doen met meneer Taghi.” Het OM ziet R. als de rechterhand van Taghi, tegen wie ook een levenslange gevangenisstraf is geëist. De 51-jarige R. werd in februari 2020 opgepakt in Colombia, nadat hij jarenlang internationaal werd gezocht. In december 2021 is hij aan Nederland uitgeleverd.

Kort nadat begin 2018 bekend werd dat het OM beschikte over kroongetuige B. werd zijn broer vermoord. Later is ook zijn advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord.

De rechtbank is van plan op 20 oktober uitspraak te doen in het omvangrijke liquidatieproces. Het is echter de vraag of dat gaat lukken. In april is advocaat Inez Weski gearresteerd, ze heeft daarna de verdediging van Taghi neergelegd. Inmiddels is bekend dat drie nieuwe advocaten zich hebben gemeld om Taghi bij te staan, maar het is niet duidelijk of dat voor vertraging gaat zorgen.