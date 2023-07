Minister trekt ophokplicht pluimvee voor bijna heel Nederland in

De ophokplicht voor pluimvee is per direct ingetrokken voor bijna heel Nederland, meldt minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema. Deze gold wegens de verspreiding van de vogelgriep sinds begin oktober vorig jaar en moest direct contact tussen pluimvee in een stal en besmette dieren voorkomen. De ophokplicht geldt voorlopig nog wel in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel, vanwege de zogenoemde pluimveedichtheid in deze regio’s, aldus de minister.

Het besluit van de minister volgt op een advies van deskundigen. Er zou geen groot risico meer zijn op vogelgriep bij de pluimveesector. Adema noemt het intrekken “goed nieuws voor de vrije-uitloopsector”. “Eindelijk mogen de kippen weer naar buiten.”

Het ministerie zegt de situatie “nauwlettend” in de gaten te houden. Niet eerder was het nodig de ophokplicht zo lang in stand te houden en niet eerder circuleerde het virus zo heftig en uitgebreid in wilde vogelpopulaties, is te lezen op de website van de overheid.