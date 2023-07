Monument voor Peter R. de Vries moet in juli 2024 worden onthuld

Het monument voor Peter R. de Vries dat in het hart van Amsterdam komt te staan, wordt “zoals het er nu naar uitziet” in juli 2024 onthuld. Dat heeft burgemeester Femke Halsema van Amsterdam donderdag gezegd in RTL Boulevard.

“Het moet een groot monument worden”, aldus Halsema. “Dat je kan aanraken en waar je doorheen kan lopen. Ik denk dat het monument van blijvende betekenis voor de stad gaat zijn.” Royce de Vries, de zoon van Peter, stelde dat het monument “gaat uitbeelden waar mijn vader voor stond”.

Eerder werd al bekendgemaakt dat kunstenaar Rini Hurkmans het monument gaat maken. Zij is gekozen uit vijf kunstenaars die een ontwerp mochten indienen. Het gedenkteken krijgt een plek op het Leidseplein, waar de oude studio van RTL Boulevard is gevestigd en in de buurt van de straat waar De Vries werd neergeschoten.

De misdaadjournalist werd donderdag precies twee jaar geleden neergeschoten en stierf meer dan een week later, op 15 juli, aan zijn verwondingen.