Nijmegen onderzoekt stikstofberekening voor evenementenlocaties

Nijmegen onderzoekt of het mogelijk is om voor bekende evenementenlocaties in de stad een algemene stikstofberekening te laten maken. Nu moet elk evenement zelf de stikstofuitstoot laten uitrekenen om te zien of er een natuurvergunning nodig is, maar dat is erg duur en tijdrovend. De gemeente wil weten of het toegestaan is om voor bepaalde populaire locaties een algemeen rapport te laten maken, dat elk evenement kan gebruiken.

Dat zei burgemeester Hubert Bruls donderdag tijdens de presentatie van de plannen voor de 105e Vierdaagse, die op 18 juli van start gaat. De Vierdaagse heeft zo’n stikstofberekening laten uitvoeren en blijkt niet te veel stikstof uit te stoten. Maar, aldus marsleider Henny Sackers, het was “waanzinnig duur” en kostte “tientallen uren van vrijwilligers”. Bruls en Sackers denken dat kleine evenementen met een veel minder groot budget gaan omvallen als ze allemaal apart een stikstofberekening moeten laten maken. “Ook zullen entreeprijzen gaan stijgen, want het geld moet ergens vandaan komen”, verwacht Sackers.

De Vierdaagse neemt op een aantal plekken op de parcoursen maatregelen om beschermde diersoorten niet te verstoren. Uit een ecologische scan die dit jaar is gemaakt blijkt dat de wandelaars langs nestelende ransuilen, steenuilen en de grote gele kwikstaart komen. Ook passeren ze leefgebied van bevers en dassen. Dat is volgens Sackers opgelost door hier en daar medische posten en controleposten te verplaatsen en door tijdens het wandelevenement een enkele plek af te zetten met linten.