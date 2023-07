OM verstrekt na tik op de vingers informatie moordpoging Zeewolde

Na een stevige reprimande van de rechtbank heeft het Openbaar Ministerie informatie verstrekt over telefoons in de zaak over een liquidatiepoging van een man in Zeewolde, die zijn aangetroffen bij verdachte Krystian M. (28). De rechtbank had op de vorige zitting in mei het OM een deadline gesteld van twee weken. De telefoons dienen ook als bewijs in de moordzaak rond Peter R. de Vries waarin M. ook verdachte is.

De informatie bestaat uit processen-verbaal en lijsten met applicaties van tien telefoons, die zijn aangetroffen bij een huiszoeking in Den Haag. M. is hoofdverdachte in deze zaak en wordt daarnaast verdacht van het aansturen van de moord op De Vries, die donderdag precies twee jaar geleden werd neergeschoten en later overleed.

De rechtbank Amsterdam heeft in de moordzaak rondom De Vries de verdediging inmiddels toestemming gegeven om de informatie in de telefoons te bekijken, ook de rechtbank op Schiphol stemde hier donderdag mee in. “Die gegevens moeten gewoon bekeken worden”, zei de voorzitter, die nog eens aanstipte dat dit proces lang had geduurd. “Mooi dat het nu geregeld wordt, maar dit was ook hier al enige tijd geleden besloten.”

M. is samen met twee anderen verdachte in de zaak die donderdag dient over de liquidatiepoging op 5 oktober 2021 in de Kerkstraat in Zeewolde. Het Poolse slachtoffer werd daarbij beschoten en raakte ernstig gewond aan zijn been. Ook is hij verdachte in een zaak die onder meer gaat over gestolen auto’s die bij misdrijven gebruikt zijn, zoals bij de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019.

Daarnaast zou M. de vermeende schutter Delano G. en chauffeur Kamil E. instructies hebben gegeven voor en na de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Tegen G. en E. is inmiddels een levenslange celstraf geƫist.

De planning was om de zaak rondom de liquidatiepoging in Zeewolde eind augustus inhoudelijk te behandelen, maar die datum wordt niet gehaald, zei de rechtbank. Daarom staat nu op 30 augustus weer een inleidende zitting gepland. Voor de inhoudelijke behandeling trekt de rechtbank drie dagen uit, data daarvoor zijn nog niet bekend.