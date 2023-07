Veel gemeenten betalen facturen te laat, minister gaat in gesprek

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken gaat in gesprek met gemeenten over het te laat betalen van rekeningen. Bijna vier op de tien gemeenten betaalden vorig jaar niet genoeg facturen binnen de termijn van de leverancier. Vooral middelgrote en kleine bedrijven (mkb) die diensten of producten aan gemeenten verkopen, kunnen hierdoor in de problemen komen.

Sinds 2013 moeten overheden rekeningen binnen dertig dagen betalen. Naast die wettelijke plicht “heeft de overheid ook een voorbeeldfunctie”, vindt Adriaansens. “Gemeenten moeten harder hun best doen om te zorgen dat hun leveranciers tijdig hun geld krijgen.” Ze gaat met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in gesprek over wat zij hiervoor nodig hebben.

De afgelopen tijd zijn ook de regels aangescherpt voor betalingen van het grootbedrijf aan het MKB. Ook de grote bedrijven hebben nog maar 30 dagen om hun rekeningen te betalen. Omdat deze nieuwe regels pas net zijn ingegaan, is het effect ervan nog onduidelijk. De vraag of toezicht vanuit de overheid op het naleven van de regels nodig is, kan dus ook nog niet worden beantwoord. Adriaansens wil zich hier later over buigen.