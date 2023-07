Verdachte (18) opgepakt voor explosie in IJsselstein

De politie heeft maandag een 18-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie aan de Italiëlaan en poging tot brandstichting in de Spanjestraat in IJsselstein in maart. Dit maakte de politie donderdag bekend.

Bij de woning aan de Italiëlaan ging op maandagavond 6 maart rond 21.00 uur een vuurwerkbom af. De voordeur werd beschadigd. Niemand raakte gewond. Eerder op de dag was er poging tot brandstichting in een woning aan de nabijgelegen Spanjestraat met hetzelfde huisnummer als de woning aan de Italiëlaan.

Op last van de burgemeester is de woning aan de Italiëlaan gesloten. Ook heeft de gemeente uit voorzorg camera’s in het Europakwartier rond de Italiëlaan opgehangen. Beelden van de verdachte werden op 22 maart in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld getoond en op 11 april en 27 juni in Opsporing Verzocht. De recherche gaat verder met het onderzoek, waarin mogelijke verbanden met eerdere explosies ook worden onderzocht