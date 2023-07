Vierdaagse wil duurzaamste evenement van het land zijn

De Vierdaagse en de bijbehorende Vierdaagsefeesten willen het duurzaamste evenement van Nederland worden. Vorig jaar is al 58 procent van het gebruikte materiaal gerecycled. Dat moet in 2024 75 procent zijn, zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen donderdag.

De landelijke overheid schrijft die 75 procent in 2024 voor, maar veel festivals en evenementen klagen dat zij dat niet gaan redden. Bruls denkt dat het de Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten wel lukt. De Vierdaagse is het grootste wandelevenement ter wereld en de Vierdaagsefeesten is het grootste meerdaagse festival van Europa.

“Als het hier al lukt moet het alle kleinere evenementen toch zeker lukken”, aldus Bruls. Gemeente en de Stichting Vierdaagsefeesten gaan bezoekers nog dringender vragen zelf ook duurzaam met afval om te gaan. Daarnaast wordt alleen nog maar circulair materiaal gebruikt. Op veel plaatsen worden duurzame maaltijden verkocht.

Bruls wees er donderdag op dat de gratis toegankelijke Vierdaagsefeesten alleen maar kunnen blijven bestaan als ondernemers in de Nijmeegse binnenstad solidair zijn met elkaar. “Het kan niet zo zijn dat horecaondernemers veel investeren om een gigantisch feest mogelijk te maken en dat anderen daarvan profiteren zonder iets bij te dragen.” Hij doelde op supermarkten, die grote hoeveelheden alcohol verkopen die bezoekers op straat opdrinken en dus niet op een terras bestellen.

De Vierdaagsefeesten trekken jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen bezoekers en gaan zaterdag 15 juli van start. De Vierdaagse begint op 18 juli met deelnemers uit 77 verschillende landen. Er loopt onder meer een detachement militairen uit Roemeniƫ mee.