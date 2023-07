Vooral Syriërs zouden dupe worden van quotum op vluchtelingen

Het aantal nareizigers van erkende vluchtelingen dat naar Nederland mag komen, lijkt nu hét struikelpunt te zijn binnen het kabinetsoverleg over het migratieplan. Premier en VVD-leider Mark Rutte heeft CDA, D66 en ChristenUnie het mes op de keel gezet om hiervoor een quotum van tweehonderd oorlogsvluchtelingen per maand te gaan hanteren, zo bevestigen Haagse bronnen. Als deze regel nu al zou gelden, zouden jaarlijks duizenden Syrische nareizigers niet naar Nederland mogen komen.

In 2022 kwamen 10.925 nareizigers naar Nederland, zo blijkt uit CBS-cijfers. Het gros van hen komt uit Syrië: 7240. Ook in 2021 kwamen de meeste nareizigers uit Syrië, waar al jarenlang een burgeroorlog woedt. Van de in totaal 10.120 nareizigers kwamen er 6440 uit Syrië.

Op het hoogtepunt van de vorige asielcrisis, in 2015, deden ruim 43.000 asielzoekers een aanvraag voor een verblijfsvergunning. Daarna daalde het aantal asielzoekers, onder meer vanwege corona waardoor reizen nauwelijks mogelijk was. Vanaf 2021 steeg het aantal weer flink. Diezelfde trend is te zien in het aantal nareizigers. Nog steeds komen de meeste asielzoekers uit Syrië, als ook de meeste nareizigers.

Een stevige kabinetsdelegatie hervat donderdagavond om 21.00 uur de onderhandelingen over een migratieplan, waarover al maanden wordt overlegd. Opnieuw schuiven in ieder geval premier Rutte en de drie vicepremiers aan. Hoewel geen van de partijen openlijk zegt dat er sprake is van een crisissfeer, spreken ingewijden wel degelijk van een crisis. Die kan leiden tot de val van het kabinet.