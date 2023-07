Ministers teleurgesteld over de val van het kabinet

Bewindslieden die aankomen op het Binnenhof voor de ingelaste ministerraad zijn teleurgesteld dat het kabinet gevallen is na een crisis over het asielbeleid. Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens noemt het “teleurstellend”, minister Kajsa Ollongren van Defensie vindt het een droevige dag.

“We zijn al maanden bezig en dit onderwerp gaat heel moeizaam”, zegt Adriaansens. “En het is heel belangrijk voor Nederland. Ik wist dat het spannend was.”

Adriaansens zegt dat ze niet de indruk heeft dat het kabinet is gevallen als gevolg van de opstelling van haar VVD. “We hebben met elkaar keihard gevochten om eruit te komen. Iedereen is heel volwassen en maakt volwassen afwegingen in dit soort situaties. Maar de belangen zijn ook groot.” VVD-leider Mark Rutte zette woensdagavond de asielgesprekken zwaar onder druk, door extra eisen op tafel te leggen en voor te stellen hierover te stemmen in de ministerraad.

Adriaansens was het eerste kabinetslid dat openlijk reageert op de val van het kabinet-Rutte IV. Een voor een komen meer bewindspersonen aan op het Binnenhof, opgewacht door grote aantallen journalisten en andere belangstellenden. De meeste bewindspersonen wilden weinig zeggen.

“Ik heb heel erg gemengde gevoelens”, zei D66-minister minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen tegen de aanwezige verslaggevers. “Maar u weet waarschijnlijk meer dan ik.”

“Dit is natuurlijk niet een moment waarop je je verheugt. Dit is best een moeilijk moment, ja”, zegt minister van Defensie Kajsa Ollongren. “Er is een oorlog gaande in Oekraïne en daarvoor zal gewoon gedaan moeten worden wat nodig is.” “We hebben lang gesproken, inhoudelijk gesproken. Geprobeerd tot een uitkomst te komen en we komen nu vanavond hier bijeen omdat dat niet gelukt is.”

Er is rond 21.30 uur een ministerraad ingelast waarbij de bewindslieden worden bijgepraat. Pas na afloop komt Rutte met een officiële verklaring.