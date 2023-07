André Rieu speelt volkslied bij Formule 1-race in Zandvoort

André Rieu en zijn Johan Strauss Orkest spelen op 27 augustus het Wilhelmus bij de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Dat maakt de organisatie van de race, de Dutch Grand Prix, vrijdag bekend. Rieu doet dat niet alleen, maar samen met dj La Fuente.

“Ik volg Max al jaren en toen ik gevraagd werd om met mijn orkest voor de start van de F1-race in Zandvoort op te treden, was ik meteen laaiend enthousiast. Ook alle leden in mijn orkest trouwens! Samen met dj La Fuente gaan we er een spetterende show van maken voor de tv-kijkers wereldwijd”, zegt Rieu over het optreden.

La Fuente belooft in Zandvoort, samen met Rieu, “het hele circuit op z’n kop te zetten”. “Ik kijk er dan ook enorm naar uit om op onze eigen manier de wereld van F1 een vrolijk tintje te geven.”

Bij de terugkeer van de Formule 1-race in Zandvoort twee jaar terug brachten Davina Michelle en Armin van Buuren het volkslied ten gehore. Vorig jaar hadden Floor Jansen en Afrojack de eer.