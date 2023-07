BBB-leider Van der Plas denkt dat ze verkiezingen kan winnen

Als er straks nieuwe verkiezingen komen na de val van het kabinet, denkt BBB-leider Caroline van der Plas dat ze die kan winnen. Ze wijst erop dat haar partij nu rond hetzelfde niveau als de VVD van premier Mark Rutte schommelt in de peilingen. “We moeten kijken hoe dat straks uitpakt”, zegt ze tegen het ANP. Mocht er een beroep op haar worden gedaan, dan wil ze ook best premier worden indien haar partij inderdaad de Tweede Kamerverkiezingen wint. “Maar het is niet mijn eerste ambitie.”

“Hoe dan ook zal de BBB meer zetels gaan halen dan we nu hebben”, aldus Van der Plas die momenteel alleen namens haar partij in de Tweede Kamer zit. “Wat dat betreft zitten we in een comfortabele positie” en kan haar partij “het hoofd koel houden”.

Nieuwe partijen hebben doorgaans moeite met het vinden van veel nieuwe kandidaten om een lijst te vullen. Soms leidt dat ook tot gedonder als veel kakelverse politici in de Kamer zitten. Van der Plas zegt dat de BoerBurgerBeweging zich allang heeft voorbereid. “Wij houden elke dag wel rekening met de val van het kabinet.” Haar partij zal een “tandje erbij” moeten doen, maar is al ver met een lijst. “Nu wordt het alleen 2023 in plaats van 2025.”

Van der Plas zegt ook andere mensen “op het oog” te hebben die wellicht in het Torentje plaats kunnen nemen namens BBB. Als zij niet willen, en zijzelf wordt expliciet gevraagd, wil ze mogelijk zelf leiding geven aan het nieuwe kabinet. “Maar ik zeg niet: ik wórd de nieuwe minister-president.”