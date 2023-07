Behouden frequentie ‘belangrijke mijlpaal’ voor BNR

BNR blijft uitzenden op FM. De nieuwszender bracht bij de radiofrequentieveiling het winnende bod uit op zijn huidige frequentie. “Een heel erg belangrijke mijlpaal”, zei presentatrice Nina van den Dungen. “Wat een opluchting.”

Ook hoofdredacteur Marc Adriani is blij. “Dit jaar viert BNR zijn 25-jarig bestaan, een mooier cadeau dan dit kunnen we ons niet wensen. Gelukkig is er voor de BNR-collega‚Äôs een einde gekomen aan de onzekerheid over de toekomst. We gaan door met steengoede onafhankelijke nieuwsradio en dat is goed voor de journalistiek in Nederland.”

BNR is ook vanaf september te horen op de huidige frequenties, op het geclausuleerde pakket voor nieuws.