BNR Nieuwsradio gaat banen schrappen na FM-frequentieveiling

BNR Nieuwsradio gaat banen schrappen nadat de nieuwszender veel geld moest neertellen bij de veiling van de FM-frequenties. Dat heeft hoofdredacteur Marc Adriani gezegd tegen Het Financieele Dagblad, dat net als BNR onderdeel is van de FD Mediagroep.

Volgens hem is het “een mooi cadeau” dat BNR erin is geslaagd om weer een frequentie te bemachtigen. Daardoor kan de zender blijven uitzenden via de ether. “Gelukkig is er voor de BNR-collega’s een einde gekomen aan de onzekerheid over de toekomst.”

Maar voor die frequentie betaalde BNR wel 7,4 miljoen euro. Vanwege de hoogte van het bedrag zal er nu moeten worden bezuinigd. Adriani geeft niet aan hoeveel banen er moeten verdwijnen maar spreekt van “minimale ingrepen”. Daarbij zal het programma BNR Breekt worden vervangen door een goedkopere productie. De BNR-hoofdredacteur heeft ook kritiek op de veiling. Die draaide volgens hem vooral om het opbieden. Er zou “geen kwalitatieve toets” zijn over wat een zender brengt.

BNR krijgt er door de veiling ook concurrentie bij van het nieuwe radiostation Financial News Radio, dat eveneens een van de negen beschikbare kavels wist te bemachtigen. De nieuwkomer gaat uitzenden op de kavel waarop nu Sublime FM nog te horen is en wil zich met “een fris radioconcept” richten op “het informeren van het Nederlandse jonge publiek met betrekking tot financieel nieuws en zakelijke ontwikkelingen”.