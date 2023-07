Boerenactiegroepen verheugd over val kabinet

Boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force (FDF) vinden het goed dat het kabinet gevallen is. “4 jaar strijd en nu eindelijk: The world is ours!!”, laat FDF in een statement weten.

Agractie stelt dat er grote commotie is geweest over het voorgenomen stikstof- en landbouwbeleid, al “sinds het aantreden van dit kabinet”. “Dit kabinet is nooit in staat geweest tot gedragen beleid en perspectief voor de agrarische sector te komen”, aldus Agractie-voorman Bart Kemp. “Het is nu tijd voor een reset. Een nieuwe start, een realistische toekomst voor boeren, en beleid met draagvlak!”