Brandwondenstichting: weer slachtoffers door barbecue

Volgens de Nederlandse Brandwonden Stichting zijn er tijdens de zomerse dagen van dit jaar diverse mensen in een van de drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam) beland als gevolg van een ongeluk met barbecueën.

“Sommige mensen gebruiken nog steeds brandbare vloeistoffen om de barbecue aan te steken. Daar komt altijd een gaswolk bij vrij. Wanneer er één vonkje bij komt, ontstaat er een levensgevaarlijke steekvlam,” zegt Kiran Baran, brandwondenarts in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

“Tot nu toe hebben we al elf volwassenen met ernstige brandwonden in ons centrum behandeld. Daarbij ook nog drie kinderen. Veel van die patiënten hebben brandwonden door het gebruik van brandbare vloeistoffen tijdens het barbecueën. Vaak zijn het juist familieleden of vrienden van degene die de brandbare vloeistof heeft gebruikt”, vertelt de dokter. Aanmaakblokjes zijn veiliger.

Ook in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam zijn meerdere patiënten met ernstige brandwonden terechtgekomen. “Wij zien alleen het topje van de ijsberg. Wij hebben geen zicht op de patiënten die in ziekenhuizen zonder brandwondencentrum worden opgenomen”, aldus Ymke Lucas, brandwondenarts in het brandwondencentrum daar.

Merit van Eck, brandwondenarts in het Martini Ziekenhuis in Groningen, drukt mensen op het hart om niet alleen kinderen, maar ook huisdieren uit de buurt van de barbecue te houden.

Heet geworden metalen glijbanen of ongelukken met gas op bootjes veroorzaken overigens ook nogal wat brandwonden.