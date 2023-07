Burgemeester houdt kabinet aan afspraken over Ter Apel

Burgemeester Jaap Velema van de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel toe behoort, wil het kabinet houden aan de afspraken die over het aanmeldcentrum daar zijn gemaakt. “We hebben een geldende bestuursovereenkomst en daar houden we staatssecretaris Van der Burg aan”, laat de woordvoerster van de burgemeester weten.

Het kabinet werkte aan een wet om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen. Dat moest de druk op Ter Apel verminderen. De asielzoekerscentra zitten vol en er waren grote problemen bij het complex in Groningen waar ze allemaal geregistreerd worden. Ook inwoners van Ter Apel hebben last van sommige asielzoekers die overlast veroorzaken.

Tegen die spreidingswet was echter veel verzet. “De onzekerheid rond de spreidingswet was er al. Daar verandert nu niets aan. Die had ook niet direct verlichting gebracht”, stelt de gemeente Westerwolde.