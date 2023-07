D66-fractieleider Paternotte legt schuld crisis bij Rutte

Dat het kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is gevallen, is vooral de schuld van premier en VVD-leider Mark Rutte. Dat verklaarde D66-leider Jan Paternotte in het televisieprogramma Op1.

Door deze week met een extra eis te komen over gezinshereniging heeft Rutte de zaak op scherp gezet, meent Paternotte. Hij zegt het ook niet te begrijpen van de VVD-leider die volgens hem juist altijd op zoek is naar oplossingen.

Paternotte zei de woorden van CDA-fractieleider Pieter Heerma wel enigszins te begrijpen. Die noemde eerder op de avond in Nieuwsuur de manier van opereren van Rutte eerder deze week “roekeloos”.

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans verklaarde in Op1 dat “helaas” de vier partijen het niet eens zijn geworden over een migratiepakket. Ze benadrukte dat de aanpak van migratie voor haar partij heel belangrijk is.