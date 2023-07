Defensie gaat standaard surveilleren in Noordzee tegen spionage

Internetkabels, gasleidingen en windmolenparken in de Noordzee zijn een kwetsbaar doelwit voor spionage en sabotage. Om deze infrastructuur te beschermen gaat Defensie het gebied permanent in de gaten houden, schrijft minister Kajsa Ollongren (Defensie) in een Kamerbrief. Momenteel wordt Defensie volgens de bewindsvrouw alleen “op afroep” ingezet op de Noordzee.

Het plan is dat Defensie een beter beeld krijgt van de dreigingen op de Noordzee. Deze informatie kan eventueel worden gedeeld met bondgenoten en bijvoorbeeld bedrijven die daar actief zijn. Daarbij wordt ook samengewerkt met de kustwacht. Die houdt al veel informatie bij over het scheepsverkeer.

Ondanks de vergrote inzet blijven bedrijven zelf verantwoordelijk voor de bescherming van hun vitale infrastructuur, zoals kabels en leidingen, benadrukt Ollongren. Stroomkabels, energie-installaties en andere infrastructuur op zee worden steeds belangrijker. Inlichtingendiensten waarschuwen al langer dat een land als Rusland op de Noordzee spioneert en uit is op sabotage. De AIVD en MIVD doen hier ook onderzoek naar.

Afgelopen week voer een Russisch onderzoeksschip dat in verband wordt gebracht met spionage door Nederlandse territoriale wateren. Dit schip is toen uit voorzorg door twee fregatten van de Nederlandse marine geschaduwd.