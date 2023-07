Dijksma: val kabinet is enorme teleurstelling

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht is “enorm teleurgesteld” dat het kabinet vrijdagavond is gevallen. “Zowel de gemeenten als de rijksoverheid staan voor enorme opgaven, de problemen stapelen zich op. Ik had liever gezien dat het kabinet was gaan regeren, nu zijn we allemaal maandenlang vleugellam”, aldus Dijksma, die ook voorzitter is van de G4, de vier grootste gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht).

Met die problemen doelt Dijksma vooral op de bouw van betaalbare woningen, de opvang van vluchtelingen en de energietransitie.

Zowel burgemeester van Amsterdam Femke Halsema, als burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam waren vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.