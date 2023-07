Eerste verkiezingsretoriek duikt op sociale media op

Amper een uur nadat het kabinet Rutte IV ten val is gekomen, dook op sociale media al de eerste verkiezingsretoriek op. “Rutte V? Of gaan we het nu een keer anders doen?”, vraagt de afdeling De Bilt van GroenLinks aan de kiezers op Twitter.

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas plaatste op datzelfde platform een foto van zichzelf waarop ze lachend staat afgebeeld. “Hoe keek u toen het #Kabinet viel?”, schreef ze erbij.

SP-leider Lilian Marijnissen kondigde zelfs al het begin van de verkiezingscampagne van haar partij aan. “Goed nieuws voor Nederland! Eindelijk stapt Rutte op. Er zijn meer problemen gecreĆ«erd dan opgelost. Zondag 17 september trappen wij de campagne af op de Koekamp in Den Haag. We zijn er klaar voor.”

Ook FvD-leider Thierry Baudet was er als de kippen bij voor een politieke boodschap. “Rutte IV is gevallen. Nu is het tijd voor een radicale koerswijziging. Stoppen met de massa-immigratie, het bizarre klimaatbeleid en de soevereiniteitsoverdracht naar de EU.”

“Rutte heeft de stekker uit zijn kabinet getrokken. En dat is de allerhoogste tijd. Het is alleen tien jaar te laat. We zijn klaar voor de verkiezingen”, zei JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans in een filmpje op Twitter.

Ook PvdA-leider Attje Kuiken deed een oproep aan haar achterban. “Mark Rutte is uitgeregeerd. Wij willen snel nieuwe verkiezingen. Want Nederland heeft behoefte aan een kabinet dat daadkracht toont en keuzes maakt. Dan kunnen we kiezen voor een socialere en groenere koers.”