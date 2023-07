Groninger Gasberaad: uitvoering versterking moet doorgaan

De uitvoering van de programma’s om huizen te versterken in Groningen moet doorgaan en mag “beslist niet” stil komen te liggen door de val van kabinet-Rutte IV. Dat zegt Jan Wigboldus, voorzitter van het Groninger Gasberaad.

Wigboldus hoopt dat het onderwerp Groningen niet controversieel wordt verklaard. Dat houdt in dat een kabinet een onderwerp niet behandelt tot er een nieuw kabinet is. “De versterking loopt al niet hard, maar we moeten al helemaal niet hebben dat we daarop moeten wachten”, zegt hij.

Dat geldt volgens Wigboldus ook voor schades door aardbevingen in het gebied waar gas wordt gewonnen. “Die worden nog steeds gemeld. We weten ook nog niet of er nog aardbevingen komen en hoe zwaar die zullen zijn. Dat is allemaal afwachten.” De gaswinning uit het Groningenveld stopt in oktober, besloot het kabinet onlangs.

“In het verleden is bij de versterking al een paar keer op pauze gedrukt, ook tijdens de formatie van het vorige kabinet. Dat heeft weinig goeds gedaan voor Groningen, dat moeten we beslist niet hebben”, besluit Wigboldus.