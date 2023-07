Heerma: opstelling Rutte was onverantwoord hard, bijna roekeloos

De opstelling van premier en VVD-leider Mark Rutte afgelopen week in het asieloverleg was “onverantwoord hard”, zegt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma bij Nieuwsuur. Rutte zette de onderhandelingen onder druk, door volgens ingewijden de ChristenUnie zwaar te overvragen en te dreigen met stemmingen in de ministerraad. Heerma vindt dat “grenzend aan roekeloze politiek”.

Dat het niet gelukt is om tot een oplossing voor het vastgelopen asieldossier te komen, vindt Heerma “zeer spijtig” en “niet goed voor Nederland”.

Volgens de fractievoorzitter van het CDA heeft Rutte met de manier waarop hij de afgelopen dagen politiek heeft bedreven niet bijgedragen aan het komen tot oplossingen en compromissen in het asielvraagstuk. Heerma zegt de vraag niet te kunnen beantwoorden of Rutte bewust heeft aangestuurd op de val van het kabinet. “Dat is een vraag die de heer Rutte zelf moet beantwoorden”, zei hij later tegen het ANP.

“We hebben als CDA alles op alles gezet om te komen tot een pakket dat daadwerkelijk op al die vormen van migratie grip krijgt. Alleen zijn dit veelal maatregelen die niet morgen resultaat brengen, maar die vastgelegd moeten worden in wetgeving.” Dat er dan door de VVD een deadline is gesteld en er gedreigd is met stemmingen in de ministerraad, is bij Heerma niet in goede aarde gevallen.