Hoekstra: val kabinet onnodig en niet uit te leggen

“Onnodig”, noemt vicepremier en CDA-leider Wopke Hoekstra de val van het kabinet. Het is niet uit te leggen dat de vier regeringspartijen hun verschillen niet hebben kunnen overbruggen, meent de christendemocraat. Hij spreekt van een “zeer teleurstellend” besluit. De asielproblemen zullen alleen maar groter worden door de val van het kabinet en niet kleiner, verwacht Hoekstra.

Hoekstra had er naar eigen zeggen bij andere partijen op aangedrongen om door te blijven praten. “Het was de moeite waard geweest om te kijken of je er nog uit had kunnen komen.” Gevraagd naar de rol van premier Mark Rutte zegt de CDA-leider dat “dit in het proces natuurlijk evident niet geholpen heeft”. Maar het is belangrijker dat partijen “een grote verantwoordelijkheid” hebben om “over hun eigen schaduw heen te springen”.