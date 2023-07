Kabinet stuurt 145 militairen naar Irak voor NAVO-missie

Het kabinet stuurt in totaal 145 militairen en ondersteunend personeel naar Irak om bij te dragen aan de NAVO-missie daar. Zij worden vanaf begin 2024 in de hoofdstad Bagdad ingezet voor beveiligingstaken, op verzoek van Irak. Bovendien verlengt Nederland de inzet van enkele tientallen adviseurs tot en met juli 2025. Dat melden ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) samen met een aantal andere kabinetsleden in een brief aan de Tweede Kamer.

Gezien de nabije ligging is veiligheid in Irak in het belang van Europa en dus ook van Nederland, zeggen de bewindslieden. De gevolgen zijn ook hier te merken als het land instabieler wordt, redeneren zij. Dat kan zorgen voor nieuwe conflicten, een heropleving van terrorisme en aanzwellende migratiestromen.

De NAVO-missie moet Irak helpen om weerstand te bieden aan IS en andere bedreigingen. Tot april dit jaar waren er 125 Nederlandse militairen actief in Irak om het vliegveld Erbil te beveiligen.