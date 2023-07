Kabinet valt na mislukt crisisoverleg over asielbeleid

Het vierde kabinet van premier Mark Rutte is gevallen over onenigheid over het asielbeleid. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werden het niet eens over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken, bevestigen Haagse bronnen na nieuw crisisoverleg vrijdag.

De ChristenUnie nam vrijdagavond het initiatief tot de kabinetsval, zeggen ingewijden. Vrijdag aan het einde van de middag was de stemming op de gang van de CU-fractie uiterst bedrukt. Vicepremier Carola Schouten en staatssecretaris Maarten van Ooijen van de ChristenUnie bogen zich met onder meer CU-fractievoorzitter Mirjam Bikker over een nieuw voorstel over gezinshereniging van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Schouten en de woordvoerder van de partij wilden na afloop van het interne beraad niet zeggen of ze daar al dan niet mee konden instemmen.

Het voorstel om een pauzeknop in te drukken voor gezinshereniging van bepaalde groepen asielzoekers met een verblijfsvergunning zal een belangrijke reden zijn geweest voor de CU om nu de stekker uit het kabinet te trekken. Ook de uitval van Rutte op woensdagavond heeft daar zeker ook mee te maken. Hij kwam toen plotseling met een voorstel om gezinshereniging fors in te perken. Rutte wilde dit en de andere migratievoorstellen in stemming brengen in de ministerraad. D66, CDA en CU werden daardoor overvallen.