Kabinet weer bijeen om nieuw scenario migratie te bespreken

Opnieuw is het kabinet bijeen om te praten over asiel. Er ligt een nieuw voorstel op tafel over gezinshereniging, het meest heikele punt van de onderhandelingen. Het lijkt erop of eronder te worden voor het vierde kabinet van premier Mark Rutte.

Er wordt al drie dagen op het hoogste niveau onderhandeld over het migratiepakket. Vooral de VVD wil dat de instroom van asielzoekers vermindert. Voor het CDA is het ook een belangrijk punt. Ze staan tegenover de andere coalitiepartijen D66 en ChristenUnie.

De nieuwe variant moet juridisch houdbaar zijn en uitvoerbaar, benadrukte staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) toen hij naar binnen ging. “Anders zou ik het niet voorstellen.” Hij wilde verder niet ingaan op de inhoud van het voorstel dat door zijn ministerie van Justitie is bekeken.

De gezinshereniging is het grote probleem. Daar wil gezinspartij ChristenUnie eigenlijk niet aan tornen. Woensdagavond dreigde Rutte een pakket maatregelen aan de ministerraad voor stemming voor te leggen. Dat leidde tot boosheid bij de andere partijen. Rutte maakte hiervoor volgens ingewijden donderdagavond excuses waardoor de sfeer zou zijn verbeterd.

CDA-leider Wopke Hoekstra hoopt dat het lukt er uit te komen. “Maar ik weet niet of dat lukt.” Volgens VVD-minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) is de sfeer “altijd goed” en hoopt ze “dat we met elkaar een oplossing kunnen verzinnen”. D66-leider Sigrid Kaag wil eerst de nieuwe variant bespreken. “De inzet is om er uit te komen.” CDA-minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) hoopt vrijdagavond “een stap te kunnen zetten”, maar of het kabinet er dan ook uit komt weet hij niet.