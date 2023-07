Kinderen mogen tijdens zomervakantie gratis met ov in Utrecht

Kinderen tot en met 11 jaar oud mogen in de zomervakantie gratis met het regionale openbaar vervoer reizen in de provincie Utrecht. Het gaat om bussen en trams van vervoerder Syntus. Voor de trein moet dus wel betaald worden.

De actie duurt van komende zaterdag 8 juli tot het einde van de zomervakantie in de regio op 20 augustus. Voorwaarde is wel dat er een volwassene meereist en er mogen maximaal drie kinderen per volwassene gratis reizen.

Amsterdam kondigde in mei aan dat kinderen vier maanden lang gratis mogen reizen met het ov.