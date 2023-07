KINK noemt misgrijpen bij FM-veiling ‘zuur’

KINK noemt het “zuur” dat de radiozender geen FM-frequentie heeft weten te bemachtigen. De rockzender aasde al langer op een plekje op de landelijke radio en had een zaak aangespannen over de verdeling van FM-frequenties.

“Natuurlijk is het teleurstellend, we zijn de aanjager geweest van deze veiling”, reageert algemeen directeur Jan Hoogesteijn. “Maar we zijn niet naïef de veiling in gegaan. We voelden al wel dat het een miljoenenjacht zou worden. Toen we ons biedingsplafond hadden bereikt, zijn we uit de veiling gestapt.” Hoogesteijn zegt desondanks blij te zijn dat de veiling er is geweest. “Het zou erger zijn geweest als het hek dicht was gebleven. Nu hadden we wel een kans.”

De uitslag betekent niet het einde van het radiostation, benadrukt Hoogesteijn. “We gaan door om ons bereik te vergroten en we onderzoeken nu de mogelijkheden.” Volgens hem kan de herverdeling een positief effect hebben op het gebruik van DAB+. “Ik hoop dat andere zenders die ook niet op FM gaan uitzenden meer gaan inzetten op DAB+. Dat zou een mooi bijkomend effect zijn.”

KINK spande een rechtszaak aan voor herverdeling van de frequenties. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) stelde de zender vorig jaar in het gelijk. De rechtbank Rotterdam zette in juli vorig jaar een streep door een verlenging van de looptijd van de vergunningen voor landelijke commerciële radio met drie jaar.

Vrijdag werd bekend dat DPG Media, Business Nieuws Radio, Financial News Radio, Mediahuis en Talpa Radio de negen FM-frequenties voor commerciële radiozenders hebben gekregen. Ze boden de hoogste prijzen op een veiling, die in totaal 152,8 miljoen euro opbracht.