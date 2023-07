Koning komt terug naar Nederland voor gesprek met Mark Rutte

Koning Willem-Alexander komt terug naar Nederland om zaterdag door premier Mark Rutte te worden bijgepraat over het vallen van het kabinet. Dat gesprek vindt plaats op paleis Huis ten Bosch, bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

De RVD laat zich niet uit over waar de koning momenteel is, maar verwijst naar de koninklijke standaard op paleis Huis ten Bosch. De vlag wordt gehesen als de koning op Nederlands grondgebied is. Momenteel wappert de koninklijke standaard niet, wat aangeeft dat koning Willem-Alexander niet in het land is.

Rutte vertelde vrijdagavond tijdens een persconferentie over het aanstaande gesprek met de koning. “Ik zal hem morgen bijpraten en uitleggen wat er precies gebeurd is”, zei hij daarover.

Het vierde kabinet Rutte viel vrijdag over het asielbeleid.