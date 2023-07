Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag in 2024 in Emmen. De koning en de leden van zijn gezin reizen op zaterdag 27 april 2024 naar de stad in de provincie Drenthe voor Koningsdag, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag bekend.

In Emmen viert de koning zijn 57e verjaardag. Over de invulling van de dag wordt op een later moment meer bekend.