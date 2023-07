Marengoproces vertraagd, uitspraak in oktober niet haalbaar

Het Marengoproces loopt vertraging op. De uitspraakdatum stond vooralsnog gepland voor 20 oktober, maar de rechtbank gaat ervan uit dat die datum niet haalbaar is “gelet op de complexiteit”. Een nieuwe uitspraakdatum is nog niet bekend, meldt de rechtbank.

“De rechtbank heeft de procesdeelnemers laten weten dat gelet op de complexiteit van de beraadslaging in de verschillende zaken er op dit moment van uit wordt gegaan dat 20 oktober 2023 als vonnisdatum niet haalbaar is”, staat in een toelichting van de rechtbank. “De rechtbank zal het laten weten zodra zij inzicht denkt te hebben in een nieuwe vonnisdatum.”

Recent kwam hoofdverdachte Ridouan Taghi zonder advocaat te zitten, nadat Inez Weski in april was gearresteerd en de verdediging noodgedwongen neerlegde. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Na een voorarrest van ongeveer anderhalve maand, is Weski nu weer op vrije voeten.

Inmiddels hebben drie nieuwe advocaten zich gemeld om Taghi juridische bijstand te verlenen, maar zij zullen het omvangrijke strafdossier nog moeten bestuderen. Volgende week vrijdag is opnieuw een zitting in de zaak, dan zal waarschijnlijk de voortgang besproken worden.

Het liquidatieproces is momenteel in de laatste fase. Tegen Taghi en vijf medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geƫist. Begin 2018 meldde het Openbaar Ministerie te beschikken over een kroongetuige. Met de verklaringen van Nabil B. leken verschillende moorden en moordpogingen opgelost te kunnen worden. Kort na de bekendmaking werd de broer van B. vermoord. Later werden ook zijn advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. De moorden maken officieel geen deel uit van Marengo, maar algemeen wordt aangenomen dat ze wel met de strafzaak verband houden.