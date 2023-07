Midden begint als eerste regio aan zomervakantie

Het schooljaar is voor de eerste kinderen voorbij. In het midden van het land begint de zomervakantie. Onder die regio vallen heel Zuid-Holland, grote delen van Gelderland en Utrecht en delen van Flevoland en Noord-Brabant. Sommige kinderen gaan vrijdag voor de laatste keer naar school, anderen hebben donderdag al de laatste schooldag gehad.

Midden is dit jaar als eerste aan de beurt voor vakantie. Volgende week begint de zomervakantie in het zuiden van het land. Nog een week later zijn de kinderen in het noorden als laatste aan de beurt.

Op 21 augustus is de vakantie voorbij en gaan de kinderen in regio Midden weer naar school. Op 28 augustus start het nieuwe schooljaar in het zuiden en op 4 september in het noorden.