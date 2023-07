MiGreat: gemengde gevoelens bij val kabinet

Hulporganisatie MiGreat heeft “gemengde gevoelens” bij de val van het kabinet. “We zijn blij dat de ChristenUnie en D66 niet zijn gevallen voor de verschrikkelijke maatregelen waar andere partijen mee kwamen”, zegt een woordvoerster.

Toch is de organisatie, die asielzoekers in tientallen opvanglocaties in Nederland bijstaat, ook bezorgd. De val van het vierde kabinet van premier Mark Rutte over de asielcrisis betekent volgens MiGreat niet veel goeds voor de komende verkiezingen. “Maar we zijn blij dat er nog partijen zijn die niet over de rug van kinderen politiek spelen”.