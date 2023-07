Minister Adriaansens blij met dynamiek op radiomarkt

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken is blij met de dynamiek die de veiling van FM-radiofrequenties heeft veroorzaakt. “Ik wilde dynamiek, die is er gekomen en dat was ook nodig”, zei ze vrijdag bij de bekendmaking van de nieuwe verdeling van de negen frequentiepakketten voor commerciële radiozenders.

Volgens de minister was het “tijd voor nieuwkomers”, twintig jaar na de laatste FM-veiling. Er is één nieuwkomer: Financial News Radio. De plannen van die partij zijn ook bij Adriaansens nog onbekend. Daarnaast wijst ze op DPG Media, dat van een naar twee zenders groeit. “Er is dus ook dynamiek tussen de bedrijven, en dat is goed.”

Dat er als gevolg van de verschuivingen mogelijk banen verloren gaan, is volgens Adriaansens “de consequentie van een marktsysteem”. “Het hoort een beetje bij commercieel radio maken. Je hebt altijd winnaars en verliezers in een open systeem.”

Een van de mogelijke verliezers is KINK, dat de veiling van zenderfrequenties met rechtszaken afdwong, maar er niet in slaagde een pakket te bemachtigen. “Ze hebben wel de dynamiek veroorzaakt, dus die credits verdienen ze”, zei de minister over KINK. Of de zender voor alternatieve muziek meebood op een frequentiepakket, weet Adriaansens niet. “Ik weet helemaal niets over de veiling, die heeft in een heel beschermde omgeving plaatsgevonden.”

De FM-veiling, die dinsdagochtend begon en vrijdagochtend om 10.00 uur klaar was, bracht in totaal bijna 153 miljoen euro op. Dat is meer dan de minister had verwacht. Het geld gaat naar “het verbeteren van de digitale infrastructuur” voor de overstap van FM naar het digitale DAB+.