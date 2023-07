Minister: radiostations kunnen niets veranderen aan verdeling

Radiostations kunnen niets veranderen aan de uitkomst van de FM-frequentieveilingen. Dat zei minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) na afloop van de bekendmaking van de verdeling. “Dit is wat het is”, aldus de minister.

De veiling van de frequenties begon afgelopen dinsdag. Mediahuis, DPG Media, BNR Nieuwsradio, Financial News Radio en Talpa Radio hebben één of meer plekken te pakken. In totaal is er 152,8 miljoen euro neergelegd.

Rockzender KINK aasde al enige tijd op een plek op de landelijke FM, maar heeft die niet gewonnen. “Natuurlijk is het teleurstellend, we zijn de aanjager geweest van deze veiling”, reageerde algemeen directeur Jan Hoogesteijn. “Maar we zijn niet naïef de veiling in gegaan. We voelden al wel dat het een miljoenenjacht zou worden. Toen we ons biedingsplafond hadden bereikt, zijn we uit de veiling gestapt.” De zender blijft uitzenden op DAB+ en zegt de mogelijkheden “te onderzoeken”.