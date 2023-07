Nieuwe verkiezingen waarschijnlijk in loop van het najaar

Het is waarschijnlijk dat nieuwe verkiezingen ergens in het najaar zullen plaatsvinden. Wanneer precies, zal pas later bekend worden. De oppositie wil zo snel mogelijk verkiezingen, zo hebben zij vrijdagavond later weten.

Voordat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, moet premier Mark Rutte eerst officieel het ontslag van zijn vierde kabinet aanbieden aan de koning. Willem Alexander moet vervolgens de Tweede Kamer officieel ontbinden. Wanneer de Kamer wordt ontbonden, wordt ook besloten wanneer kandidaten voor de verkiezingen zich kunnen melden. 44 dagen daarna wordt dan gestemd, aldus de Kiesraad. Voor het hele proces staat maximaal drie maanden.