Ongewis of CU instemt met nieuw voorstel gezinshereniging

Vicepremier Carola Schouten en staatssecretaris Maarten van Ooijen van de ChristenUnie hebben zich vrijdagmiddag met een deel van de fractie lang gebogen over een nieuw voorstel over gezinshereniging van asielzoekers met een verblijfsvergunning. De kleinste coalitiepartij heeft daarover een oordeel geveld, maar niemand van de partij wil zeggen hoe dat oordeel uitvalt.

Toen Schouten de fractiekamer uitkwam, wilde ze niets zeggen. Ze kan niet garanderen dat de vier partijen en vrijdag uit gaan komen. “Dat weet ik niet, daarvoor ga ik eerst het overleg in.”

De bewindslieden van CU hebben met een deel van de fractie, onder wie fractievoorzitter Mirjam Bikker, en beleidsmedewerkers naar een nieuw scenario gekeken. Dat is beoordeeld, is ook alles wat een woordvoerder van de partij wil zeggen. “We hebben naar dat voorstel gekeken en we hebben daar onze eigen opvatting over geformuleerd.” Die gaan Schouten en Van Ooijen in het derde crisisberaad van deze week aan de overige coalitiepartijen overbrengen.

De ChristenUnie is een gezinspartij, benadrukte fractievoorzitter Mirjam Bikker meerdere keren deze week. Gezinshereniging is voor de CU belangrijk.