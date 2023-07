Oppositie Tweede Kamer toont zich blij met val van het kabinet

Oppositiepartijen reageren verheugd op de val van het kabinet-Rutte IV. “Hoe keek u toen het kabinet viel?” twittert BBB-voorvrouw Caroline van der Plas, met een foto waarop zij glimlacht. “Adieu Rutte, Kaag en de rest!” schrijft PVV-leider Geert Wilders. Hij heeft naar eigen zeggen een Tweede Kamerdebat aangevraagd.

Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand hoopt op “het definitieve einde van het tijdperk Rutte”. “Ongekend dat de premier een nieuwe crisis creëerde in een poging om zijn eigen hachje te redden.” Laurens Dassen van Volt deelde een foto van een gebroken vaasje, verwijzend naar een metafoor van Mark Rutte die Nederland vergeleek met een vaasje dat vastgehouden moet worden. “Terwijl de aarde opwarmt, ongelijkheid toeneemt en de oorlog voortduurt, leggen onze leiders het land stil vanwege cynische partijpolitiek om een zogenaamde ‘migratiecrisis’ van eigen maak.”

Joost Eerdmans deelt een bericht van zijn partij JA21. “Dit ging zo niet langer. JA21 is klaar voor nieuwe verkiezingen! Wij gaan nu met een realistisch plan asiel op de rails krijgen.” Wybren van Haga schrijft: “Eindelijk!” Hij kijkt vooruit naar nieuwe verkiezingen waar hij met zijn nieuwe partij BVNL aan wil deelnemen.

Volgens Forum voor Democratie is het kabinet gevallen “als gevolg van een politiek spelletje”, want “als puntje bij paaltje komt staan alle kartelpartijen voor hetzelfde beleid: méér immigratie, méér klimaat en méér EU”. Liane den Haan, zelfstandig lid van het parlement, noemt de val van het kabinet “te triest voor woorden”. “Ik dacht aan de vakantie te beginnen…”, schrijft Laura Bromet van GroenLinks, verwijzend naar het zomerreces dat donderdag net was begonnen.