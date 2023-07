Paternotte, Hermans en Kuiken in Op1 over val kabinet

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans, D66-fractievoorzitter Jan Paternotte en PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken zijn vrijdagavond te gast in de NPO-talkshow Op1. Daarin bespreken de politici de val van het vierde kabinet-Rutte.

Voorafgaand en na afloop van Op1 zijn extra uitzendingen van het NOS Journaal te zien. Daarin duiden presentator Rob Trip en politiek verslaggever Xander van der Wulp het nieuws rondom de situatie in politiek Den Haag.

Rond 20.05 uur vrijdagavond kwam naar buiten dat het kabinet is gevallen over onenigheid over het asielbeleid. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werden het niet eens over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken, bevestigen Haagse bronnen na nieuw crisisoverleg vrijdag.

Zaterdagavond is inmiddels een extra uitzending van Op1 ingelast. Ook zijn zaterdag extra NOS Journaal-updates te zien gedurende de dag.