Peter van der Velden waarnemend burgemeester Leiden

Peter van der Velden (PvdA) wordt per 1 september waarnemend burgemeester van de gemeente Leiden. Hij volgt Henri Lenferink, eveneens van de PvdA, op die per die datum stopt na 20 jaar burgemeesterschap. Van der Velden blijft aan totdat er een geschikte opvolger gevonden is. De procedure daartoe wordt in maart 2024 opgestart en naar verwachting treedt de nieuwe burgemeester september volgend jaar aan.

Van der Velden is 69 jaar en woont in Breda. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring en was onder meer burgemeester in Rosmalen, Emmen, Bergen op Zoom en Breda. Die laatste functie bekleedde hij van 2004 tot 2014. In 2019 was hij waarnemend burgemeester in de gemeente Hoeksche Waard en in 2017 in Dordrecht. Hij zegt tegen lokale omroep Sleutelstad enthousiast te zijn over Leiden en uit te kijken naar zijn nieuwe functie.