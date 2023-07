Poorten Rotterdam Ahoy weer open voor drie dagen North Sea Jazz

Rotterdam Ahoy doet vrijdagmiddag de deuren weer open voor drie dagen North Sea Jazz Festival. Ooit begon het evenement met een paar optredens in zes zalen en 9000 bezoekers in Den Haag, dit weekend komen er zo’n 90.000 liefhebbers uit de hele wereld voor ruim 150 optredens op zestien podia.

Op het programma staan legendes als Buddy Guy, Tom Jones, de broers Marsalis, Pat Metheny en John McLaughlin. Ook spelen ‘stamgasten’ onder wie Gregory Porter, Snarky Puppy en Marcus Miller. Er staan opvallend veel vrouwen op het affiche, stelt festivaldirecteur Jan Willem Luyken, met bijvoorbeeld Jill Scott, Mavis Staples en Lizzo. ‘Artist in residence’ Esperanza Spalding staat een aantal maal op het podium. Verder is er een flinke inbreng van Britse hiphop. En dan nog de tientallen andere grote en kleine buiten- en binnenlandse namen op het affiche, in grote en kleine zaaltjes.

Thema’s die door het muziekprogramma lopen zijn onder meer diversiteit en muzikaal erfgoed, ge├»nspireerd door de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden. In de randen van het festival zijn er exposities, workshops, live-podcasts, clinics en interviews. Net als vorig jaar kan het publiek ook zelf ‘jammen’.